Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович потеряет все рейтинговые очки и все призовые, заработанные им на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что судья US Open отстранил Джоковича «после умышленного или случайного, но опасного удара по мячу на корте, повлекшего за собой причинение вреда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович дисквалифицирован на US Open за то, что отбросил мяч и попал в женщину-арбитра. После этого он заявил, что жалеет о произошедшем.

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