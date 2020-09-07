Казань, , 11:02 — REGNUM В Казани в октябре текущего года должны были состояться I Игры стран СНГ. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение об их переносе на 2021 год. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

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Изначально планировали провести Игры в августе текущего года, затем решили перенести их на 4−11 сентября, а позже — на октябрь. «Руководство страны приняло решение перенести мероприятие на 2021 год», — отметил министр.

Новые даты проведения спортивного мероприятия пока не утвердили. Предположительно, Игры могут состояться в начале июля или в конце августа, добавил Леонов.

В I Играх стран СНГ ожидали участия около 2,5 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. По словам министра спорта, в Татарии до конца 2020 года международных стартов не будет. В ближайшие месяцы пройдут чемпионаты России по вольной борьбе, плаванию и синхронному плаванию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани с 3 по 6 сентября разыграли Кубок России по бадминтону. Для бадминтонистов мероприятие стало первым стартом в помещении после длительного перерыва.

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