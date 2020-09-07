Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что жалеет о ситуации, которая произошла на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 7 сентября он написал в Facebook.

«Я проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, она чувствует себя хорошо, слава богу. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно», — написал Джокович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович дисквалифицирован на US Open. В матче четвёртого круга турнира он отбросил мяч и попал в женщину-арбитра.

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