Орландо, США, , 09:38 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 117:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Кроме того, Леброн Джеймс записал на свой счёт 28 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Джеймс Харден, набравший 27 очков.

Таким образом, «Лейкерс» сравняли счёт в серии: 1−1.

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