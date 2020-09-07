Москва, , 08:45 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и её клубы извлекли уроки из трагедии с ярославским «Локомотивом». Об этом 7 сентября заявил член совета директоров СКА Александр Медведев.

«Клубы и лига не могли не сделать выводы из этого горького и трагического урока», — сказал Медведев.

По его словам, к чартерным перевозкам привлекают только компании, имеющие современный авиапарк и предпринимающие все меры безопасности.

Напомним, 7 сентября 2011 года в Ярославле потерпел крушение самолёт Як-42, на борту которого находилась основная команда «Локомотива». Погибли 44 человека.