Нью-Йорк, США, 7 сентября 2020, 08:14 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США (US Open). Такое решение 6 сентября приняли организаторы турнира.
Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение. В матче четвёртого круга турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч и попал в женщину-арбитра.
Инцидент произошёл в первом сете при счёте 6:5 в пользу испанского теннисиста.
Теперь Джокович не сможет завершить участие в US Open, а Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал, в котором сыграет с Денисом Шаповаловым (Канада).
Читайте ранее в этом сюжете: Джокович вышел в третий круг US Open