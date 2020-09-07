Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США (US Open). Такое решение 6 сентября приняли организаторы турнира.

Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение. В матче четвёртого круга турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч и попал в женщину-арбитра.

Инцидент произошёл в первом сете при счёте 6:5 в пользу испанского теннисиста.

Теперь Джокович не сможет завершить участие в US Open, а Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал, в котором сыграет с Денисом Шаповаловым (Канада).

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