Пермь, , 06:16 — REGNUM Участие в Пермском марафоне приняли около 8 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни. Участниками стали представители 40 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В 2020 году марафон посвятили медикам, которые спасают пациентов с COVID-19. Символом благодарности врачам за их труд стала наклейка в виде сердца, которую можно было разместить на одежде или стартовом номере и пробежать свою дистанцию.

Церемонию открытия провел спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Власти региона отметили, что спортивный праздник, который ждали целый год, состоялся, несмотря на непростые эпидусловия.

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что Пермский марафон стал визитной карточкой края. «В этом году увеличилось число участников 10-километровой дистанции. Спорт набирает популярность, поэтому нам нужно развивать марафонское движение, оставаться марафонной столицей страны», — сказал он.

Комментировал большое спортивное событие мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

Абсолютным победителем на марафонской дистанции — 42,195 км среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область) с результатом 2 часа 16 минут 52 секунды, вторым — Алексей Трошкин из Саранска, третьим — Олег Григорьев из Саратова. Среди женщин первой марафон пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины результатом 2 часа 28 минут 35 секунд, второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми.

В 2020 году денежные выплаты победителям и призерам зависят от времени преодоления дистанции. Так, приз в 500 тысяч получит Луиза Дмитриева, она уложилась в установленное для женщин время 2 часа 33 минуты. Юрий Чечун стал обладателем 375 тысяч рублей.

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