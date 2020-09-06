Санкт-Петербург, , 23:48 — REGNUM Александр Медведев, генеральный директор петербургского «Зенита», высказался касательно двух прошедших матчей Лиги наций УЕФА в исполнении сборной России по футболу.

Напомним, что сборная России обыграла Венгрию со счетом 3:2 в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.

«В матче с Венгрией было уверенное преимущество со счетом 3:0, но потом начали его терять. Три очка — это три очка, но счет скользкий.

Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой. Если смотреть по именам и клубам, в которых играют сербские сборники, их команда объективно сильнее. С Венгрией сразу взяли быка за рога и забили три хороших гола.

Не надо забывать, что в сборной игроки находятся в разном состоянии. Радует, что на поле была команда — это главный итог двух матчей Лиги наций», — приводит слова Медведева ТАСС.