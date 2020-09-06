Санкт-Петербург, , 23:33 — REGNUM Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Далера Кузяева в клубе.

«Мы договорились с талером, если он не решит вопрос с тем, чтобы играть там, где он мечтает, то мы будем открыты для переговоров.

Пока сигналов от него мы не получали. Думаю, во время сборов национальной команды он вряд ли тратил время на клубные дела. Надеюсь, что его мечта переехать в Европу сбудется», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Кузяев отдал две результативные передачи в 20 матчах розыгрыша чемпионата России.