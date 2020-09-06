Дублин, , 23:03 — REGNUM Сборная Финляндии по футболу одержала победу на Ирландией в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась выигрышем гостей со счетом 1:0.

Единственный гол финнов на свой счет записал Фредрик Йенсен на 64-й минуте, выйдя за минуту до этого со скамейки запасных.

Сборная Финляндии поднялась на вторую строчку таблицы четвертой группы, набрав три очка за два тура. Ирландии позицией ниже и имеет на два балла меньше.