Будапешт, , 22:24 — REGNUM Станислав Черчесов, главный тренер Сборной России по футболу, кратко подвел итоги прошедшей встречи с «Венгрией» в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:2.

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы дали и поплатились двумя голами. Потом все выровнялось, инициативу больше не отдавали.

Караваев в той игре играл на одном фланге, тут надо было сдерживать левый фланг, Ионов за две игры поднаелся. Караваев вышел и справился с задачей.

Давно не видели команду. Две игры — две победы. Нам есть что разобрать. Футболисты будут знать, над чем им работать», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».