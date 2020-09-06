Будапешт, , 22:14 — REGNUM Футболисты сборной России, обыгравшие на выезде команду Венгрии во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА, должны сделать выводы после данного матча. Об этом, как передает RT, сообщил 6 сентября полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук после матча.

«Был, наверное, такой переходный момент, где могли (футболисты сборной России) забить ещё и, наоборот, пропустили, — заявил Миранчук. — Такое бывает, … это, наверное, такой психологический момент».

Он выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова «сделают выводы» и «исправят этот момент» в следующих играх.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября сборная Венгрии на своем поле уступила команде России в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на «Пушкаш-Арене» в Будапеште и завершилась со счетом 2:3. По ходу игры подопечные Станислава Черчесова вели со счетом 3:0.

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