Париж, , 21:09 — REGNUM Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался касательно планов клуба на оставшийся месяц трансферного окна.

«Я думаю, что будут приобретения. У нас есть приоритетные позиции. Например, правый защитник. У нас впереди еще есть месяц. Также нужно посмотреть, кто покинет команду.

Я думаю, что этот состав проделал отличную работу во второй половине прошлого сезона. У нас другой стиль, это верно. Яркая команда с образом жизни Неймара. Мы хотим сохранить эту команду.

У нас много общего с Тухелем. Особенно это касается трансферного окна. Я не возьму игрока, который не подходит тактике нашего тренера. Нет такого футболиста, которого мы приобрели без согласия тренера», — приводит слова специалиста твиттер аккаунт Footballogue.