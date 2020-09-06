Будапешт, , 20:59 — REGNUM Сборная Венгрии по футболу на своем поле уступила команде России в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча, прошедшая 6 сентября на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 2:3.

В составе подопечных Станислава Черчесова голевыми действиями отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес. У хозяев поля мячи забили Роланд Шаллаи и Неманья Николич.

Отметим, что после двух туров группового этапа Лиги наций сборная России пока занимает первое место в группе B, имея в активе шесть очков. Сборная Венгрии, набравшая три балла, находится на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября сборная России по футболу на своем поле обыграла команду Сербии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Читайте также: Сборная России по футболу обыграла Сербию в Лиге наций