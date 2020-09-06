Монца, Италия, , 19:37 — REGNUM Французский гонщик Пьер Гасли, выступающий за команду «Альфа Таури», стал победителем восьмого этапа «Формулы-1», который прошел 6 сентября на автодроме в итальянской Монце.

Пьер Гасли Marc Alvarado

Пилот «Альфа Таури» на финише опередил испанского гонщика «Макларена» Карлоса Сайнца. Тройку лидеров замкнул канадец Лэнс Стролл, выступающий за команду «Рейсинг Пойнт».

Российский пилот Даниил Квят, выступающий также за команду «Альфа Таури», финишировал на девятом месте.

Отметим, что Пьер Гасли впервые в карьере выиграл этап в «королевских гонках».

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября пресс-служба автогонок сообщила, что команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» отозвала свою апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (FIA) о денежном штрафе и лишении очков.

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