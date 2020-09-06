Будапешт, , 16:01 — REGNUM Российская сборная по футболу выйдет на матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии в форме красного цвета. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба сборной России.

При этом комплект формы для голкипера российской сборной будет синий с голубыми вставками.

Фотография формы футболистов представлена на официальной странице сборной России в соцсети Twitter.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1302563321447669760

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Венгрии состоится позднее 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и начнется в 19:00 мск.