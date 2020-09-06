Москва, , 13:43 — REGNUM Сборная России по теннису, с учетом хорошей формы российских спортсменов на Открытом чемпионате США (US Open), могла бы побороться в нынешнем году за Кубок Дэвиса, если бы его не отменили. Такое мнение 6 сентября высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

При этом ранее Даниил Медведев в матче третьего круга US Open в трех сетах обыграл американца Джеффри Вульфа, Андрей Рублев также в трех сетах одержал верх над итальянцем Сальваторе Карузо и только Карен Хачанов уступил австралийцу Алексу де Минауру в пяти сетах.

«Могу сказать, что реально из этой тройки Хачанов был в несколько худшей ситуации, потеряв форму во время долгого пребывания в Москве во время пандемии», — приводит ТАСС слова президента ФТР.

Также Тарпищев отметил, что Хачанову пока трудно проходить турнир такого уровня и что теннисист много упустил по качеству игры, хотя и старался.

«Но наши ребята в любом случае смогли подтвердить свой класс — это плюс. И очень обидно, что в этом году отменен Кубок Дэвиса — учитывая форму наших лидеров, были реальные шансы на победу», — заявил он.

Кроме того, президент ФТР подчеркнул, что в сборной России также есть Андрей Кузнецов, который, по мнению Тарпищева, несмотря на проблемы со здоровьем, «в отдельном матче <…> может обыграть любого ‑ и в паре, и в одиночке. У него техника чистая, стабильность и универсальность».

Напомним, финальный этап Кубка Дэвиса должен был пройти в Мадриде с 23 по 29 ноября, однако он был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.