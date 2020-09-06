Барселона, Испания, , 13:01 — REGNUM Агентский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси сдал тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 сентября сообщает Ole.

По данным источника, руководство каталонской команды послало медицинскую бригаду домой к 33-летнему аргентинцу для проведения теста. В случае, если его результат окажется отрицательным, 7 сентября футболист должен будет приступить к тренировкам с командой.

Ранее Месси сообщил, что он решил остаться в «Барселоне», несмотря на то, что ранее хотел покинуть клуб, из-за того, что не хотел начинать судебные разбирательства со своей командой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси разочарован поведением своих коллег по клубу.