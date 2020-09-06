Ярославль, , 13:02 — REGNUM Победителями чемпионата России (ЧР) по полумарафону, проходившему в Ярославле, стали Елена Коробкина и Ринас Ахмадеев.

Елена Коробкина прошла расстояние в 21,09 км за 1 час 10 минут и 11 секунд. Второй стала Светлана Симакова с результатом 1 час 14 минут 50 секунд, третьей место у Натальи Леонтьевой, которая показала результат 1 час 15 минут 02 секунды.

Ринас Ахмадеев финишировал за 1 час 4 минуты 01 секунду. Второе место у Михаила Стрелкова, показавшего результат 1 час 04 минуты 51 секунды, третье — у Николая Чавкина, который прошел дистанцию за 1 час 05 минут 11 секунд.

Напомним, в августе нынешнего года Елена Коробкина и Ринас Ахмадеев победили на Московском марафоне.