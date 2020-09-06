Майкоп, , 12:37 — REGNUM В будущем в Адыгее может быть создана база для подготовки спортсменов-горнолыжников, так как в республике есть для этого хорошие условия. Об этом 6 сентября заявил журналистам министр спорта России Олег Матыцин, находящийся в рабочей поездке в Адыгее.

Как отметил министр спорта, в Адыгее существуют перспективы для создания баз для подготовки профессиональных спортсменов-горнолыжников.

«Возвращаясь к горнолыжному спорту, говорили о том, что в советский период здесь была база, уникальные условия использовались нашей командой Советского Союза. Будем более конкретно подходить к этим планам», — заявил Матыцин.

В то же время, глава Минспорта уточнил, что он не является сторонником того, чтобы сразу начинать масштабную стройку.

«Может быть, создать сначала региональный центр подготовки команд по каким-то видам спорта», — сказал он, добавив, что в регионе существуют хорошие перспективы для создания базы для подготовки горнолыжников, такие как климатические условия, здоровая экология и профессиональная команда управленцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала, насколько России необходимы собственные базы для тренировки спортсменов, которые позволяли бы вести непрерывную подготовку к состязаниям даже в условиях закрытых границ.