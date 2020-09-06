Мадрид, , 12:11 — REGNUM Доминиканский нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Мариано Диас не хочет покидать свою команду, несмотря на то, что не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Об этом 6 сентября сообщает Mundo Deportivo.

При этом ранее сообщалось, что 27-летний футболист станет играть на правах аренды за «Бенфику» из Лиссабона, однако позднее выяснилось, что данная сделка была заключена без согласия игрока, и теперь португальская команда ищет себе другого форварда.

Также известно, что соглашение Мариано Диаса с мадридским клубом рассчитано до 2023 года со среднегодовой зарплатой €4,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мадридский футбольный клуб «Реал» во время нынешнего межсезонья намерен продать нескольких своих игроков.