Токио, , 10:55 — REGNUM Японский футболист, перешедший в июле 2020 в российский клуб «Ростов», Кэнто Хасимото рассказал о своих впечатлениях от игры в российской команде. Интервью опубликовал новостной агрегатор Yahoo! News.

Клуб «Ростов» входит в Российскую Премьер-Лигу, занимающую 7 место в рейтинге спортивной организации УЕФА. Клуб имеет все шансы принять участие в Лиге Европы УЕФА в этом году.

Хасимото, ранее игравший в клубе «Токио», сказал, что на его решение переехать в Европу повлияла давняя мечта, желание настоящей борьбы и веселья.

«Японские игроки не очень любят столкновения, — рассказал Хасимото, — они сразу кладут мяч и отходят на расстояние [в случае конфликтов], это в японском стиле». Спортсмен сказал, что в восторге от манеры играть российских футболистов. Он также поделился своей мечтой сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Первой игрой Хасимото в составе клуба стало состязание с «Тамбовом» (1:0). Также футболист забил единственный гол в игре против «Уфы» (1:0) 23 августа.