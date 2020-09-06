Барселона, Испания, , 11:24 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, который передумал уходить из своей команды, разочарован поведением своих коллег по клубу. Об этом 6 сентября сообщается на странице El Transistor в соцсети Twitter со ссылкой на радио Onda Cero.

Согласно утверждению источника, 33-летнего аргентинца удивило и задело отсутствие сообщений поддержки от его товарищей по каталонской команде.

Напомним, 5 сентября Месси вновь не прибыл на тренировку «Барселоны», несмотря на то, что он заявил, что будет продолжать играть за клуб. Ранее игрок сообщил, что не хочет начинать юридический спор с клубом, за который он играет в течение 20 лет.