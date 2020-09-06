Питтсбург, США, , 12:11 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» заключил новое соглашение со своим финским защитником Юусо Рииколой. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба команды.

Также сообщается, что контракт 26-летнего финского хоккеиста в «Пингвинз» рассчитан на два года и что средняя зарплата игрока за год по нему составит $1,15 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Юусо Риикола сыграл за «Питтсбург» в 36 матчах и смог набрать в них 7 (одна шайба + 6 результативных передач) очков. При этом он не участвовал в играх плей-офф Кубка Стенли.