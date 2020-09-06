Барселона, Испания, , 12:11 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» не намерен отдавать своего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, в прошлом сезоне выступавшего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», в аренду в новом сезоне. Об этом 6 сентября сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, новый главный наставник «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает на 28-летнего бразильца.

При этом, хотя руководство каталонской команды не собирается отдавать в аренду игрока, оно может рассмотреть предложение других клубов в случае, если там готовы будут заплатить за Коутиньо серьезную сумму.

Также известно, что «Бавария» взяла в аренду бразильского полузащитника летом 2019 года и в этом соглашении был пункт о возможности выкупа игрока за €120 млн, однако руководство мюнхенского клуба не стало им пользоваться.

Напомним, в минувшем сезоне Филиппе Коутиньо сыгра за «Баварию» в 28 матчах во всех турнирах и отметился в них 13 голами и 9 результативными передачами.