Мадрид, , 09:58 — REGNUM Мадридский футбольный клуб во время нынешнего межсезонья намерен продать нескольких своих игроков. Об этом 6 сентября сообщает AS.

По данным источника, руководство мадридской команды намеревается продать своего 31-летнего английского хавбека Гарета Бейла, а также 27-летнего доминиканского форварда Мариано Диаса и 23-летнего нападающего Борху Майораля.

Также сообщается, что «Реал» собирается выручить от продажи данных свои игроков сумму не меньше €100 млн.

Напомним, новый сезон в испанской Примере начнётся 11 сентября и в ее первом матче мадридский «Реал» встретится с командой «Реал Сосьедад».