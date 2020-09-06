Гельзенкирхен, Германия, , 15:18 — REGNUM Боснийский нападающий футбольного клуба из Гельзенкирхена «Шальке» Ведад Ибишевич, недавно перешедший в него из берлинской команды «Герта», заявил, что он не будет получать зарплату в своем новом клубе

«Моя цель — играть в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги», — приводит его слова ВВС.

Также 36-летний игрок рассказал, что договорился с руководством новой команды о том, что он не будет получать оклад, а только необходимые для выплаты медицинской страховки деньги.

«Зарплату я отдаю на благотворительность, а играть буду за бонусы», — уточнил футболист.

Напомним, Ведад Ибишевич ушел из «Герты» летом нынешнего года после того, как закончился срок его контракта с берлинской командой. В минувшем сезоне бундеслиги он сыграл за свой тогдашний клуб в 27 матчах и отметился в них 9 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.