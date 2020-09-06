Лас-Вегас, США, , 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.

Поединок закончился в пятом раунде, когда рефери засчитал бразильскому бойцу поражение техническим нокаутом.

По итогам боя Оверим сможет вести борьбу за титул чемпиона UFC в тяжелом весе и это единственный промоушен, где он ни разу не стал чемпионом.

Отметим, это 47-я победа для 40-летнего нидерландского бойца в ММА при 18 поражениях. Для 29-летнего Сакаи данное поражение стало вторым при 15 победах, причем данный поединок прервал его победную серию из шести подряд выигранных поединков.