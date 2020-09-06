Милан, Италия, , 09:52 — REGNUM Датский хавбек миланского футбольного клуба «Интер» Кристиан Эриксен может уйти из своей нынешней команды через восемь месяцев после того, как пришел в нее. Об этом 6 сентября сообщает TalkSport.

По данным источника, причиной этого может стать то, что руководство миланской команды недовольно 28-летним игроком, который в семнадцати матчах итальянской серии А минувшего сезона смог отметиться только одним мячом.

При этом в качестве главного претендента на футболиста называется его прошлый клуб — лондонский «Тоттенхэм», в составе которого датчанин провел 6,5 сезонов.

Напомним, Кристиан Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» зимой нынешнего года за €20 млн.