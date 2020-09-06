Орландо, США, , 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» обыграл команду «Бостон Селтикс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла на паркете площадки «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и закончилась со счетом 100:93 в пользу «Рэпторз».

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил в игре дабл-дабл с 24 очками и 10 подборами.

У «Торонто» самым резолютивным камерунский форвард Паскаль Сиакам, также записавший в свой актив дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 11 подборов. Ещё один дабл-дабл во встрече с 22 очками и 11 подборами оформил его коллега по клубу, разыгрывающий Кайл Лоури.

Отметим, по итогам встречи «Торонто» сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Бостоном» до 2−2. Следующий матч между командами состоится 8 сентября.