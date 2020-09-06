Орландо, США, , 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинала североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) из завершилась в пользу «Денвера» со счетом 110:101.

Наиболее результативным игроком матча оказался разыгрывающий Джамал Маррей, который набрал в матче 27 очков. Его соратник по команде — сербский центровой Никола Йокич — оформил в игре дабл-дабл с 26 очками и 18 подборами.

В составе «Клипперс» самым результативным стал лёгкий форвард Пол Джордж, сумевший набрать 22 очка за игру. Также ещё один лёгкий форвард клуба Кавай Леонард смог записать на свой счет во встрече дабл-дабл с 13 очками и 10 подборами.

Отметим, по итогам матча «Денвер» сравнял счет в серии с «Клипперс» до четырех побед до 1−1. Следующая встреч команд состоится 8 сентября.