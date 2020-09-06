Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 08:47 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев уступил представителю Бразилии Мишелю Перейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 176 в Лас-Вегасе.
Бразильский спортсмен одержал победу досрочно в третьем раунде схватки, после того как удачно провел Имадаеву удушающий прием.
Отметим, это третье поражение 25-летнего Зелима Имадаева в его трех боях в UFC, при этом всего в ММА им проведено 11 боев, в восьми из которых он одержал верх. Для 26-летнего Перейры это 24-я победа в ММА при 12 поражениях.