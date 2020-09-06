Торонто, Канада, , 08:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу «Айлендерс» со счетом 4:0.

Шайбами в составе победителей отметились Скотт Мэйфилд (10-я минута), Энди Грин (14-я), Брок Нельсон (32-я) и Энтони Бовилье (54-я в пустые ворота).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 02 секунды игрового времени и не отметился за это время результативными действиями. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов не принимал участия в игре.

Отметим, по итогам матч «Айлендерс» одержали верх в серии с «Филадельфией» со счетом 4−3 и вышли в полуфинал Кубка Стенли.