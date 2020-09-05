Томск, , 15:51 — REGNUM Футбольный владикавказский клуб «Алания» переиграл томскую команду «Томь» в матче седьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России.

Игра проходила на поле томского стадиона «Труд» и закончилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард владикавказской команды Артур Малоян, который отличился уже на 12-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча «Алания», для которой это вторая подряд победа, набрала 10 очков и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ. Для «Томи» это пятое поражение в сезоне при двух ничьих в семи матчах, она находится на предпоследнем, 21-м месте с двумя очками.