Париж, , 15:44 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» продлил соглашение со своим испанским голкипером Серхио Рико. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба клуба из Парижа.

Также указывается, что новый контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Клуб хотел бы поздравить Серхио и пожелать ему всяческих успехов в продолжении карьеры в «ПСЖ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Серхио Рико стал игроком «ПСЖ» в 2019 году и пришел из команды «Севилья». В минувшем сезоне сыграл за парижскую команду в двух матчах.