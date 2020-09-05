Калуга, , 15:27 — REGNUM В Калуге, 5 сентября в районе набережной Яченского водохранилища прошли первые соревнования по гребле среди вузов «Калужская регата — 2020», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победителям регата торжественно вручили кубок и медали Admoblkaluga.ru

Три ведущих вуза областного центра боролись за звание самых быстрых и ловких на воде. Лидером гонки стала команда калужского филиала МГТУ им. Баумана, на втором месте спортсмены калужского госуниверситета им. К.Э. Циолковского, на третьем — представители калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Гостями спортивного праздника стали студенты, представители областных профильных министерств и муниципалитета, любители водных видов спорта. Врио губернатора области Владислав Шапша торжественно вручил победителям регата кубок и медали.

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