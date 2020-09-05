Брянск, , 15:52 — REGNUM Матч седьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между клубом из Брянска «Динамо» и московской командой «Спартак-2» был отменен из-за того, что в брянской команде выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ФНЛ.

Указывается, что решение об отмене матча было принято «в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев».

Также указывается, что решение по результату данного матча будет принято контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Напомним, матч между брянским «Динамо» и московским «Спартаком-2» должен был пройти в Брянске и начаться в 17:00 мск.