Лиссабон, , 14:44 — REGNUM Форвард сборной Португалии по футболу и туринской команды «Ювентус» Кришитану Роналду будет вынужден пропустить матч Лиги нация между национальной португальской командой и сборной Хорватии. Об этом 5 сентября сообщает Football Italia.

«Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел, как будто его ужалила пчела», — приводит издание слова главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Также специалист отметил, что теперь надо подождать, так как с инфекцией никогда не понятно, сколько времени займет выздоровление.

Напомним, сборная Португалии проведет в ближайшие дни два матча Лиги наций: 5 сентября со сборной Хорватии и 8 сентября — со Швецией.