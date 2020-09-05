Бергамо, Италия, , 16:03 — REGNUM Аргентинский защитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Кристиан Ромеро перешел на правах аренду в команду из Бергамо «Аталанта». Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба команды из Бергамо.

Также известно, что соглашение между клубом и 22-летним игроком рассчитано до лета 2022 года и что в нем есть функция выкупа футболиста за €16 млн.

Напомним, Кристиан Ромеро перешел в «Ювентус» из клуба «Дженоа» в 2019 году и сезон 2019/20 играл за свой бывший клуб на правах аренды, отметившись в 30 матчах одним мячом и двумя голевыми пасами.