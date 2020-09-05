Лидс, Великобритания, , 16:04 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Рафинья Алькантара попал в сферу интересов команды английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс». Об этом 5 сентября сообщает испанское издание Sport.

Также сообщается, что каталонская команда готова продать своего 27 — летнего футболиста за €16 млн, однако в «Лидсе» намереваются уменьшить данную сумму во время переговоров.

При этом ранее игрок заявлял, что хотел быть играть в АПЛ, так как в ней выступает его брат Тиаго Алькантара. Также игроком интересует команда «Ливерпуль».

Отметим, в сезоне 2019/20 Рафинья Алькантара играл за команду «Сельтра» на правах аренды и в 33 матчах отметился четырьмя голами и двумя результативными пасами.