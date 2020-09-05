Мюнхен, Германия, , 16:04 — REGNUM Испанский хавбек мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Хави Мартинес в скором времени может перейти в команду «Атлетик» из Бильбао (Испания). Об этом 5 сентября сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Хави Мартинес Rufus46

Также указывается, что клуб из Бильбао готовит для 32-летнего футболиста контракт сроком на два года с возможностью его продления еще на один сезон.

Напомним, Хави Мартинес играл за «Атлетик» с 2006 года. В состав «Баварии» перешел в 2012 году и в минувшем сезоне сыграл за мюнхенский клуб в 24 матчах, не отметившись в них результативными действиями.