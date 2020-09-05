Барселона, Испания, , 14:47 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси прибудет в расположение своей команды 7 сентября, в понедельник. Об этом 5 сентября сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Ранее Месси заявил, что хочет покинуть свой нынешний клуб, однако позднее рассказал, что решил остаться в «Барселоне» потому что не желал начинать с каталонским клубом спор юридического характера, а также потому, что его семья захотела остаться в Каталонии.

Также, по данным источника, 33-летний аргентинец должен был приехать в расположение «Барселоны» 5 сентября, однако он не появился в этот срок и должен будет прибыть в команду 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий и капитан команды «Барселона» Лионель Месси пообещал остаться в каталонском клубе и показывать лучшую игру.