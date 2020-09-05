Москва, 5 сентября 2020, 14:44 — REGNUM Тесты сборной России по футболу на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба российской сборной.
В сообщении указывается, что 4 сентября перед вылетом в Будапешт на матч со сборной Венгрии в рамках турнира Лиги наций, членам российской национальной команды по футболу было проведено очередное, третье тестирование на SARS-CoV-2.
«По итогам тестирования все представители команды здоровы», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября футбольный матч между сборными РФ и Сербии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА завершился победой российской команды со счетом 3:1.