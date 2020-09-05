Орландо, США, , 11:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно обыграл команду «Милуоки Бакс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и закончилась победой «Хит» со счетом 115:100.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который набрал 30 очков за игру. Его коллега по клубу центровой Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл с 20 очками и 16 подборами.

В составе «Бакс» самым результативным стал центровой Брук Лопес, набравший 22 очка. Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо остановился в шаге трипл-дабла, набрав 21 очко и сделал 16 подборов и девять передач.

Отметим, это третья подряд победа «Майами» в четвертьфинальной серии плей-офф НБА, клуб ведет в ней со счетом 3−0.