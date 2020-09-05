Орландо, США, , 11:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл команде «Хьюстон Рокетс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась в пользу «Рокетс» со счетом 112:97.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший за матч 36 очков.

У «Лейкерс» самым результативным стал форвард Энтони Дэвис, который оформил в игре дабл-дабл с 25 очками и 14 подборами.

Отметим, по итогам встречи «Хьюстон» вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф НБА со счетом 1−0.