Минск, , 08:56 — REGNUM Минский хоккейный клуб «Динамо» 5 сентября проведет первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором сыграет с командой из Астаны «Барыс». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

При этом минская команда должна была начать новый сезон в КХЛ 3 сентября матчем с клубом «Йокерит» из Хельсинки, однако финская команда не явилась на матч. В результате хельсинскому клубу было засчитано техническое поражение.

Встреча пройдет на льду «Минск-арены» и начнётся в 17:10 (совпадает с мск).

Как сообщало, 3 сентября команда «Барыс» переиграла в первом в нынешнем сезоне матче КХЛ рижское «Динамо» со счетом 3:2.