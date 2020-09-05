Барселона, Испания, , 08:46 — REGNUM Остаться в каталонском клубе «Барселона» и показывать лучшую игру пообещал нападающий и капитан команды Лионель Месси, сообщает 4 сентября портал Goal.com.

«Я продолжу играть за «Барсу», и моё отношение к делу не изменится вне зависимости от того, как сильно я хотел уйти. Буду показывать максимум», — сказал футболист.

Такое заявление он сделал после того, как ранее принял решение покинуть клуб. В середине августа Месси объяснял, что недоволен руководством «Барселоны» после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов.

Напомним, футболиста связывает с «Барселоной» контракт, который рассчитан до лета 2021 года.

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