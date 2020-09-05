Лондон, , 09:00 — REGNUM Британский боксер Диллиан Уайт не признает, что российский спортсмен Александр Поветкин победил его нокаутом в бою за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Он заявил об этом 4 сентября в своем комментарии вещательной корпорации Би-би-си.

По словам британца, после того, как он после точного удара Поветкина упал на ринг и рефери вел счет, Уайт сказал последнему, что с ним все в порядке и пытался подняться, на что судья заявил ему, что боксер находится в тяжелом нокдауне.

«Но со мной все было нормально. Я не отключился — просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Это был классный удар в подбородок. Но со мной все было нормально», — отметил британский боксер.

Напомним, поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе состоялся в Великобритании 23 августа. Поветкин нокаутировал своего противника в пятом раунде.