Эдмонтон, Канада, , 08:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Вегаса» со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились Ши Теодор (54-я, в большинстве), Алекс Так (58-я, в пустые ворота) и Пол Штястны (59-я, в пустые ворота).

Отметим, по итогам встречи «Вегас» победил в серии со счетом 4−3 и вышел в полуфинал Кубка Стенли, где он будет играть с командой «Даллас Старз».

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