Токио, , 08:35 — REGNUM Директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто сегодня заявил, что наличие вакцины от коронавируса не является обязательным условием для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, сообщает газета Mainichi.

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Это заявление было сделано после первого заседания специальной группы по мерам против коронавируса на Играх в следующем году. Группа, в состав которой входят правительственные чиновники, эксперты по инфекционным заболеваниям, члены оргкомитета «Токио-2020», примет решение, сможет ли Токио провести Игры в 2020 году и какие меры предосторожности будут для этого необходимы.

В этом же заявлении Муто объявил, что предварительные итоги заседаний опубликуют к концу 2020 года.

«Что касается болельщиков, — сказал Муто, — у нас пока нет четких требований, но мы хотели бы избежать зрителей».

В связи с отсрочкой Олимпиады Япония столкнулась с серьезной проблемой, поскольку общественность скептически относится к идее провести Игры в 2021 году. Опрос, проведенный среди 13 тыс. японских компаний в августе, показал, что 53,6% хотят отменить Олимпиаду, либо снова отложить ее. Международный олимпийский комитет заявил, что если Олимпийские игры не состоятся в 2021 году, они будут отменены совсем.

Правительство Японии уже вложило миллиарды долларов в подготовку к Олимпиаде, и отсрочка, вероятно, будет стоить ещё дороже.